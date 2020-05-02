شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل
يشار إلى أن استخدام الفانوس تاريخيا كان في صدر الإسلام للإضاءة ليلا للذهاب إلى المساجد وزيارة الأصدقاء والأقارب، وكلمة الفانوس إغريقية تشير إلى إحدى وسائل الإضاءة، وهناك العديد من القصص عن أصل الفانوس، أحدها أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان.
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