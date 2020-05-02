شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

فوانيس رمضان من العادات التي يقبل عليها الكثير من العوائل في مختلف مدن ومحافظات المملكة يزينون بها منازلهم من الداخل والخارج، وتسعى الأسر إلى اقتنائها قبل دخول شهر رمضان، ولكنها اختفت في شهر رمضان لهذا العام بسبب الجائحة التي حدت من خروج الكثير من العوائل لشرائها وتزيين منازلهم بها، وفوانيس رمضان يبدأ اقتناؤها في كل عام من شهر شعبان، حيث تتوشح بها المحلات بأنواعها المختلفة الصغيرة منها والكبيرة، والتي أصبحت عادة للكثير من الأسر السعودية ، وجزءا من تقاليد الشهر الفضيل، وتضفي رونقا جميلا في ليالي رمضان. يشار إلى أن استخدام الفانوس تاريخيا كان في صدر الإسلام للإضاءة ليلا للذهاب إلى المساجد وزيارة الأصدقاء والأقارب، وكلمة الفانوس إغريقية تشير إلى إحدى وسائل الإضاءة، وهناك العديد من القصص عن أصل الفانوس، أحدها أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان.

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