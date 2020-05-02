شكرا لقرائتكم خبر عن «خيركم» تطلق برنامج «ختمة عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية «خيركم بجدة» برنامج «ختمة عن بُعد» في رمضان وذلك عبر برنامج الزوم بالتعاون مع أكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن.

وبيّن مدير عام جمعية خيركم د. عبدالله الغامدي أن البرنامج الرمضاني متوافر بخمس لغات وهي العربية والإنجليزية والأوردية والأمهرية والهوسا، والهدف منه هو تشجيع العامة على التنافس فيما بينهم لختم كتاب الله في رمضان.

وأوضح الغامدي أن جمعية «خيركم» سخّرت العديد من التطبيقات والبرامج القرآنية التي تحفز على تلاوة وحفظ القرآن وتصحيح تلاوته خلال الشهر الفضيل، فيما دعا الغامدي الجميع لأن يستفيدوا منها وتكون المحطة الرمضانية فرصة لمعاهدة كتاب الله والانتظام على تخصيص ورد يومي يكون نورًا لصاحبه في الدنيا والآخرة.