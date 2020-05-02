شكرا لقرائتكم خبر عن 4390 زيارة تفتيشية لمساكن العمال والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد الزيارات التفتيشية لمساكن العمالة الوافدة على مستوى المملكة نحو 4390 جولة، قام بها مفتشون يمثلون 5 جهات رسمية، وتم خلالها توجيه 2057 إنذارا للمخالفين، حيث جاءت المنطقة الشرقية أولا في عدد الزيارات والإنذارات التي رصدت في هذه المساكن، حيث تم إجراء نحو 659 زيارة لمساكن العمال في المنطقة، تم من خلالها تسجيل 494 إنذارا، حتى الآن.

لجنة مشتركة

وعلمت ”الخليج 365” أن منطقة مكة المكرمة جاءت في الترتيب الثاني بعدد زيارات تفتيشية بلغت 600 زيارة، وجاءت الرياض في المرتبة الثالثة من حيث عدد الزيارات بإجمالي 593 زيارة، وذلك بالشراكة بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية وبقيادة إمارات المناطق، للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

التزام واحتراز

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وتشير المعلومات إلى أن الجولات جاءت للتأكد من التزام أصحاب العمل بالأوامر الصادرة في هذا الشأن وللحرص على سلامة العاملين والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية في بيئة العمل والمسكن، بالإضافة إلى الحرص على عدم تعرض النفس والغير للخطر.

شروط صحية

ومن الشروط الصحية الواجب توافرها في مساكن العمال خلال أزمة كورونا، موافقة البلدية المختصة على الموقع، وعدم التسبب في إيذاء المساكن المجاورة، كذلك لا يكون داخل النطاق العمراني، وأن يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، وأن يكون بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات، وكذلك ارتفاع أرضية الموقع وعدم تعرضها لمياه السيول، بالإضافة إلى الانسجام مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية، ووضع لوحة بمعلومات الشركة التابع لها العمال، وتوافر مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخيرا أن يكون بعيدا عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو، وتوافر غرفة للتعقيم تكون المدخل والمخرج الأساسي للسكن.

كما يجب توافر غرفة منعزلة للحجر في حال ظهور أي مرض، وتلزم الاشتراطات أصحاب العمل بالاتفاق مع شركة نظافة لتنظيف السكن وتطهيره ورفع القمامة منه، وكذلك توفير أدوات ومواد التطهير، والكمامات والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة للعمال. كما تتضمن الشروط حصول العامل في مطبخ السكن على شهادة صحية تثبت سلامته من الأمراض المعدية.