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جولات للتأكد من توافر السلع الرمضانية

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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الرياض جولات رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات «التجارة» بمنطقة الرياض تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 845 مخالفة، 43٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

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