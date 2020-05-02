شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة على المطاعم برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس البلدية م. صالح القرني إنه تم توجيه مراقبي صحة البيئة بالقيام بجولات رقابية مشددة على المنشآت الغذائية والمطاعم التي تعمل على خدمة التوصيل في وقت منع التجول، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق وجاهزية سيارات التوصيل ومدى ملاءمتها لكافة الاشتراطات، وأيضاً التأكد من التزام مندوب التوصيل بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والقفاز.
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