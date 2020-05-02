شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة على المطاعم برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة رأس تنورة تشديد الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت الغذائية المسموح لها في فترة منع التجول بالتقيد بتطبيق الاشتراطات الخاصة بطريقة حفظ المواد الغذائية وتغليفها بصورة آمنة وتجهيز المركبات المخصصة للتوصيل المنزلي لضمان توفير بيئة غذائية آمنة وصحية للمستهلك خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس البلدية م. صالح القرني إنه تم توجيه مراقبي صحة البيئة بالقيام بجولات رقابية مشددة على المنشآت الغذائية والمطاعم التي تعمل على خدمة التوصيل في وقت منع التجول، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق وجاهزية سيارات التوصيل ومدى ملاءمتها لكافة الاشتراطات، وأيضاً التأكد من التزام مندوب التوصيل بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والقفاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشديد الرقابة على المطاعم برأس تنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.