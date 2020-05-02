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فيديو.. جمال الطبيعة بعد سيول وادي الحياة في تهامة قحطان
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- سراة عبيدة
وثقت “متابعات الخليج 365” جمال الطبيعة الساحرة لوادي الحياة، التابع لمحافظة سراة عبيدة، وجريان الماء بعد السيول التي شهدها الوادي الخميس الماضي جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على هذه المنطقة المتميزة بجمال الطبيعة الخلابة.
الجدير بالذكر أن المنطقة لا زالت تشهد خلال فترة مساء أمس حالات رعدية ومطرية، ومن المتوقع جريان السيول في عدد كبير من شعاب وأودية تهامة قحطان بشكل عام.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت.
وتوقعت الأرصاد، بحسب بيان لها عبر موقعها الرسمي، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والشرقية ومرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار- بحسب الأرصاد- على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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