إزالة 25 بسطة عشوائية للخضروات في نطاق خزام 

2020-05-02

متابعات الخليج 365 - جدة

نفذت بلدية خزام الفرعية حملات رقابية في الأحياء التابعة للنطاق، حيث جرى إزالة 25 من البسطات العشوائية وعدد من سيارات نقل الخضروات، وذلك تزامنًا مع الجهود المتواصلة لأمانة محافظة جدة لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية، محمد جابر الزهراني، أن الفرق التابعة نفذت حملة رقابية ميدانية على الباعة المتجولين المخالفين، والتي تمارس بيع الخضار والفواكه، في أحياء “بترومين”- “غليل” وشارع “زينل”، مبينًا أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المشتركة مع كافة بلديات وقطاعات الأمانة في منع جميع الظواهر السلبية خاصة خلال الفترة الحالية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 25 بسطة ومصادرة وإتلاف حمولة ثلاث سيارات نقل.

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وأكد الزهراني أن البلدية مستمرة في تنظيم حملاتها على هذه الظاهرة بشكل دوري لمواجهة انتشارها، مطالبًا السكان إلى الاستفادة من خدمات الأسواق المؤقتة.

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