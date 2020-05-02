، فرق الدفاع المدني بتبوك تسيطر على حريق اندلع في محلات تجارية بالسوق الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - اندلع حريق ضخم مساء أمس الجمعة في السوق الدولي بتبوك وهو السوق المخصص لبيع الأثاثوالمفروشات وتحديداً كانت البداية في قسم سوق الخردة والاثاث المستعمل من السوق .

وقد سيطرت فرق الدفاع المدني بفضل الله على الحريق الذي نشب في عدد من المحلات التجاريةبالسوق الدولي بمدينة تبوك ، وقد باشرت الفرق عمليات الإخماد والتبريد للتثبت من عدم وجود بقايانيران .

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري بأنه فيتمام الساعة الرابعة و 54 دقيقة من مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 /1441هـ قد تلقى مركزالتحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغاً يفيد بإندلاع حريق بموقع السوقالدولي غرب مدينة تبوك ، لتباشر على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ بالمعدات والأدوات المهيئة لمثل هذهالحوادث التي تم على إثراها إخماد النيران والسيطرة عليها ، مشيراُ إلى أن فرق الدفاع المدني بعدإخماد ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ، تبين لها - ولله الحمد - عدم وجود اي إصابات أو وفيات وكانذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، حيت نتج عن الحادث تضرر 33 محل تجاري ولا يزال التحقيقجاري لمعرفة أسباب الحريق .

وأكد " العمري " ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المحلات التجارية ، ولفتإلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديريةالعامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، متمنياالسلامة للجميع.

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