اخبار السعوديه

موقف وزير مع مواطن .. رسالة نصية وتجاوب سريع في 20 دقيقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تجاوب وزير الصحة توفيق الربيعة خلال دقائق معدودة مع مواطن بتبوك ، إثر رسالة نصية استقبلها الوزير على جواله عند الساعة ١٢.٣٠ من صباح اليوم السبت، يطلب فيها توفير جهاز السكر لطفلته البالغة من العمر 11 عاماً ، وورد اتصال على هاتف المواطن من موظف بوزارة الصحة وتلقى وعداً بتوفير الجهاز

وقال عم الطفلة خالد عبدالدايم لـ"الخليج 365" نشكر لمعالي الوزير توفيق الربيعة على التجاوب السريع مع أخي عندما راسله على جواله في هذا الوقت المتأخر في ظل أزمة لبحث مشكلة توفير جهاز السكري لطفلته وفق الله الوزير وكتب الله أجره .

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 02:39 AM

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موقف وزير مع مواطن .. رسالة نصية وتجاوب سريع في 20 دقيقة
بدر الجبل
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تجاوب وزير الصحة توفيق الربيعة خلال دقائق معدودة مع مواطن بتبوك ، إثر رسالة نصية استقبلها الوزير على جواله عند الساعة ١٢.٣٠ من صباح اليوم السبت، يطلب فيها توفير جهاز السكر لطفلته البالغة من العمر 11 عاماً ، وورد اتصال على هاتف المواطن من موظف بوزارة الصحة وتلقى وعداً بتوفير الجهاز

وقال عم الطفلة خالد عبدالدايم لـ"الخليج 365" نشكر لمعالي الوزير توفيق الربيعة على التجاوب السريع مع أخي عندما راسله على جواله في هذا الوقت المتأخر في ظل أزمة كورونا لبحث مشكلة توفير جهاز السكري لطفلته وفق الله الوزير وكتب الله أجره .

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، موقف وزير مع مواطن .. رسالة نصية وتجاوب سريع في 20 دقيقة ،
المصدر : الخليج 365

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