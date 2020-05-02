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شهدت الأحياء الشرقية لمحافظة محايل عسير، مساء أمس، هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها الشعاب وخفضت من درجة الحرارة التي تشهدها المحافظة.
وتسببت تلك الأمطار في انحراف شاحنة على طريق محايل أبها، وحالت إرادة الله دون سقوطها في الوادي المجاور للطريق، في الوقت الذي تعذر سيرها إلى أن تم استخراجها بمعدة ثقيلة بعد أن سقط "التيدر" على الرأس ونجا سائقها.
أمطار متوسطة شرق محايل تتسبب في انحراف شاحنة ونجاة سائقهامحمد طيران الخليج 365 2020-05-02
شهدت الأحياء الشرقية لمحافظة محايل عسير، مساء أمس، هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها الشعاب وخفضت من درجة الحرارة التي تشهدها المحافظة.
وتسببت تلك الأمطار في انحراف شاحنة على طريق محايل أبها، وحالت إرادة الله دون سقوطها في الوادي المجاور للطريق، في الوقت الذي تعذر سيرها إلى أن تم استخراجها بمعدة ثقيلة بعد أن سقط "التيدر" على الرأس ونجا سائقها.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:47 AM
كادت تهوي في الوادي المجاور للطريق
شهدت الأحياء الشرقية لمحافظة محايل عسير، مساء أمس، هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها الشعاب وخفضت من درجة الحرارة التي تشهدها المحافظة.
وتسببت تلك الأمطار في انحراف شاحنة على طريق محايل أبها، وحالت إرادة الله دون سقوطها في الوادي المجاور للطريق، في الوقت الذي تعذر سيرها إلى أن تم استخراجها بمعدة ثقيلة بعد أن سقط "التيدر" على الرأس ونجا سائقها.
، أمطار متوسطة شرق محايل تتسبب في انحراف شاحنة ونجاة سائقها ،
المصدر : الخليج 365
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