شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور ياباني يفجر مفاجأة: فيروس كورونا “غير طبيعي” وهذا مصدره الحقيقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار أستاذ الفسيولوجيا والطب في اليابان، البروفيسور الدكتور تاسوكو هونجو، ضجة كبيرة أمام وسائل الإعلام اليوم بالقول إن فيروس كورونا غير طبيعي، مؤكدا أنه إذا كان طبيعيا فإنه لن يؤثر سلبا على العالم بأسره لأن درجة الحرارة تختلف من بلد لآخر.

فايروس مصطنع تمامًا

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وأوضح “هونجو”، الذي شارك في جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 2018، أنه إذا كان كورونا طبيعيًا، فقد أثر بشكلٍ سلبي فقط على تلك البلدان التي فيها نفس درجة حرارة الصين، متابعا: بدلاً من ذلك ، ينتشر في بلد مثل سويسرا ، بنفس الطريقة التي ينتشر بها في المناطق الصحراوية. وأضاف: أما إذا كانت طبيعية، لكانت تنتشر في الأماكن الباردة، لكنها ماتت في الأماكن الساخنة، متابعًا: لقد أجريت 40 عامًا من البحث في الحيوانات والفيروسات، وكورونا ليس فايروس طبيعي ، هو فايروس مصطنع تمامًا.

جميع فنيي المختبرات قد ماتوا

وواصل العالم الياباني: لقد عملت لمدة 4 سنوات في مختبر ووهان في الصين، أنا على دراية كاملة مع جميع موظفي ذلك المختبر، لقد اتصلت بهم جميعًا، بعد حادث كورونا، ولكن، من الواضح أن جميع فنيي المختبرات قد ماتوا. واستكمل العالم: بناءً على كل معرفتي وبحثي حتى الآن، يمكنني أن أقول ذلك بثقة 100٪ أن كورونا ليست طبيعية، لم تأت من الخفافيش. لقد صنعته الصين. إذا ثبت أن ما أقوله اليوم كاذب الآن أو حتى بعد وفاتي ، يمكن للحكومة أن تسحب جائزة نوبل . واختتم : لكن الصين تكذب وهذه الحقيقة ستكشف للجميع ذات يوم. “.