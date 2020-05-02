شكرا لقرائتكم خبر عن حرب محمد بن سلمان و"أردوغان" تمتد إلى المسجد الحرام.. تطورات خطيرة وغير مسبوقة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت الحرب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ تطورًا غير مسبوق لتمتد إلى جنبات المسجد الحرام، وسط حالة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد تقرير لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، دعوات للعبث بالحرم المكي وإزالة "الرواق العثماني"، مستندة لتغريدات نشرتها حسابات "الذباب الإلكتروني" الذي يعطي مؤشرات على ممارسات محمد بن سلمان المستقبلية.

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وقالت "الأناضول": "يبدو أن بعضًا أو كثيرًا من المغردين السعوديين قد كرسوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة إلى كل ما يتعلق بتركيا، قيادة وشعبًا، تاريخًا وحاضرًا، ولم يكتفوا بتشويه إنجازات الأتراك في هذا العصر، بل تتبعوا إنجازات أسلافهم العثمانيين للنيل منها".

وأضافت الوكالة: "من الغريب المريب أن نجد من يتمنى إزالة معلم من معالم عمارة المسجد الحرام، لا لشيء سوى لأن هذا المعلم ارتبط تاريخيًا ببناته، وهم سلاطين الدولة العثمانية ومنها أخذ اسمه الرواق العثماني، ردود على أمنيات إزالة الرواق العثماني بعضها يجهل التاريخ ويعيده إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان الذي لا ينكر أحد أنه رضي الله عنه كان من أوائل من أجروا توسعات في الحرم المكي، لكن هذا كان بعيدًا عن الرواق العثماني".

وختمت الوكالة، بأنه "لم يحصل للحرم المكي تجديد ولا توسعة تذكر مدة (810) سنة، سوى بعض الترميمات والتحسينات وبعض الزيادات اليسيرة، وهذا ما ورد نصًا في موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صفحة عمارة المسجد الحرام".

من جانبها، نشرت قناة "الإخبارية السعودية، تقرير قالت فيه: "الرواق العثماني بمنطق أردوغان من أزال من؟" ذاكرة: "الرواق العثماني بين الشائعة والحقيقة المغيبة، عبارة المسجد الحرام قبلة المسلمين وتوسعته وإصلاحه محل عناية واهتمام الخلفاء وملوك وسلاطين الدول الإسلامية المتعاقبة منذ عهد الخلفاء الراشدين الـ4 رضي الله عنهم مرورًا بالدول الإسلامية المتعاقبة وصولًا إلى المملكة العربية السعودية".

وأضافت: "الحكام المسلمون دأبوا على مراعاة مآثر أسلافهم والحرص على الزيادة عليها عوضًا عن محوها وإزالتها، فإن سلمنا بمنطق من يقول أن عثماني وفقا لآخر هيئة عمرانية كانت عليه قبل عام 1396 للهجرة، فهل أزال العثمانيون الأتراك ما بني في عهد عثمان بن عفان ففي الـ26 للهجرة وإبان التوسعة الثانية للمسجد الحرام في تاريخ الإسلام بني أول رواق للمسجد وكان في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان وعرف باسمه رضي الله عنه منذ ذلك العام وليس لعمارة الدولة العثمانية التي حدثت بعد أكثر من 955 عامًا من ذلك التاريخ".

وختم التقرير: "يرى مؤرخون أن نسبة الرواق إلى الدولة العثمانية وهو أعادوا تعمكيره مع الحفاظ على الكثير من عناصر العمارة العباسية ومن قبلها الأموية لا تستقيم مع كل ما ذكر، بقي هناك سؤال إجابته لا يختلف عليها اثنان، هل الدولة العثمانية التركية كانت قبل حكم الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، إذا بمنطق الرئيس التركي من أزال من؟".