شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدامات بحرية بين سفن حربية ومدمرات أمريكية في الخليج وسقوط عشرات القتلى.. والحرس الثوري يدعو القوات الأمريكية إلى المغادرة فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه “لا مكان للأجانب في المنطقة، داعيا إياهم لمغادرتها. وقال تنكسيري، في تصريحات بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي: “لقد وجهنا رسالة الصداقة والسلام إلى الدول الجارة المسلمة دوما وبإمكاننا إرساء الأمن في الخليج الفارسي في ظل التعاون معا”، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية. قد يهمك ايضاً: 5 دول عربية تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.. (أسماء الدول+ تفاصيل)

Advertisements السعودية تصدر توضيحا بشأن قرار تعليق الصلاة في المساجد ابتداء من هذا التاريخ وأعرب عن أسفه لموافقة بعض قادة دول الجوار على وجود الأجانب في المنطقة. مؤكدا أن “وجود الأجانب في المنطقة أدى إلى زعزعة الاستقرار فيها، ومنها وقوع عدة اصطدامات بحرية من ضمنها مدمرة أمريكية مع ناقلة نفط يابانية وغواصة أمريكية مع ناقلة نفط وإطلاق النار من مدمرة أمريكية نحو زورق سياحي إماراتي أدى إلى مصرع عدد من الأفراد”.

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