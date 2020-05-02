شكرا لقرائتكم خبر عن دخل إلى شقتها لاختطافها.. وأراد أن "يخيفها" بالنار فكانت النهاية صادمة..! ( حادثة هزت الرأي العام في عمان ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة هزت الرأي العام في سلطنة عمان، اقتحم رجل منزل سيدة، وقام باشعال النيران فيه قبل اختطافها إلى مكان مجهول.





وفي التفاصيل، قالت مجلة "المجتمع والقانون" التابعة للادعاء العام في سلطنة عُمان، ورد بلاغ إلى أحد مراكز الشرطة يفيد بتعرض إحدى الساكنات في شقتها بالتهجم عليها جسمانيًا، وعقب ذلك تعرضت للاختطاف.

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وأوضحت المجلة، أن المبلغ لم يكن يعرف المعتدي ولكنه التقط رقم لوحة مركبة الأجرة التي كان يقودها، موضحةً أن المجني عليها تنتمي لإحدى الجنسيات الآسيوية.





وأشارت إلى أن رجال الأمن نجحوا في التوصل إلى مكان المتهم والقبض عليه وقد اعترف بتفاصيل الجريمة كاملة.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه تناول المشروبات الكحولية في شقته ثم توجه لشقة المجني عليها، إلا أن الأخيرة امتنعت عن فتح الباب له، رغم كثرة الطرق عليه.

وأضاف الجاني أنه ظن أن السيدة تخفي رجلًا بالداخل كونه سمع صوتها تتحدث مع أحد وقرر اقتحام الشقة، وكسر الباب، فوجد المجني عليها مستلقية على سريرها، ولم يكن معها أحد، فسكب عليها مادة سريعة الاشتعال، وأشعل القداحة التي كانت في جيبه.

وتابع: "إنه فعل ذلك من باب الترهيب وليس بقصد الحرق، وقد امتدت النيران إليه وأصابته هو أيضًا"، مؤكدًا أنه قام بنقل المجني عليها إلى شقته بهدف علاجها بنفسه من الحروق وليس الاختطاف.

بدوره، أحال الادعاء العام القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة حجز حرية المجني عليها بالخطف، وجنحتي التعدي على سلامة الإنسان، وتخريب مال للغير عمدًا، وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن عليه ومصادرة المواد المضبوطة، وسحب رخصة القيادة.