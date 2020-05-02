شكرا لقرائتكم خبر عن خرجت للاحتفال برفع الحجر المنزلي.. فكانت نهايتها مأساوية! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتهت حياة امرأة من كازاخستان نهاية مآساوية بعد أن خرجت مع صديقها إلى متنزه طبيعي في أنطاليا بتركيا، وذلك لالتقاط صور بجانب جرف مرتفعاحتفالا برفع الإغلاق بسبب فيروس كورونا الجديد.
وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن المرأة الكازاخية، أوليسيا سسبيتسينا، البالغة من العمر 31، سقطت عن جرف ارتفاعه حوالي 35 مترا، بينما كانت تستعد لالتقاط صور قرب الجرف في متنزه دودان بأنطاليا التركية، بعد أسابيع من الإغلاق.
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وكانت أنطاليا رفعت الحظر عن التنقلات إثر إعلان أن الوضع بات آمنا للخروج، وذلك بعد أسابيع من الإغلاق إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
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