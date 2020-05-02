عــــاجل : تحذيرات هـامة من السلطات السعودية إلى جميع المواطنين والمقيمين في سبع مناطق بالمملكة

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عدن - ياسمين التهامي - حذرت هيئة الأرصاد من هطول الأمطار الرعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدد من المناطق.

وقالت إنه من المتوقع هطول الأمطار الرعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة. قد يهمك ايضاً: 5 دول عربية تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.. (أسماء الدول+ تفاصيل)

Advertisements السعودية تصدر توضيحا بشأن قرار تعليق الصلاة في المساجد ابتداء من هذا التاريخ كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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