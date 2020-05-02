شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تسجيل حالتي اشتباه بفيروس كورونا في المخا غربي تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي توفيق الشرعبي عن حالتي اشتباه بكورونا في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال الشرعبي في تدوينة على “فيسبوك”، إن السلطات الصحية في مديرية المخا الساحلية اشتبهت بحالتي إصابة بالفيروس وتم نقل الحالتين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

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يأتي ذلك عقب اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة تعز لشخص قادم من مدينة عدن (جنوبي اليمن) وفق ما أفاد مصدر طبي.

وقال مدير المختبر المركزي بمحافظة تعز الدكتور أحمد منصور لـ”يمن برس” إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لشخص قادم من عدن.

مضيفًا أن الحالة ترقد حاليا في مستشفى الجمهوري، وتقوم الفرق الطبية بما يلزم بشأن فحص المخالطين والاهتمام بالحالة، وأنه سيتم إعلان التفاصيل بمؤتمر صحفي لاحقًا.

وكان وزير الصحة ناصر باعوم، أعلن أمس الخميس تسجيل أول حالتي وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة عدن.

وأصدر محافظ تعز نبيل شمسان، قرارا بإغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى إشعار آخر.