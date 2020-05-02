شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اصطدام طائرتين في قطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت قطر، اصطدام طائرتين تابعتين للخطوط الجوية القطرية، فيما برّرت الخطوط الحادث بأنه لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الخطوط القطرية، أن الأحوال الجوية الصعبة التي مرت بها قطر أمس الخميس تسبب في تحرك طائرة من طراز 800-787، والمتوقفة لفترة وجيزة من مكانها، لتلامس طائرة من طراز 900-A350، نتيجة عواصف ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 70 عقدة. قد يهمك ايضاً: Advertisements 5 دول عربية تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.. (أسماء الدول+ تفاصيل)

السعودية تصدر توضيحا بشأن قرار تعليق الصلاة في المساجد ابتداء من هذا التاريخ وأشارت إلى أنه لم يكن هناك أي مسافرين أو طاقم ضيافة على متن الطائرة في ذلك الوقت، متابعة أنه تم إيقاف الطائرة بشكل آمن بحسب تعليمات صيانة الطائرات، بينما تم تعليق العمليات في المطار مؤقتا بسبب سرعة الرياح العالية.

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