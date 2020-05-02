موظف ناجح فقد وظيفته بسبب “دواء كحة”

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روى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، قصة موظف، كان مثاليًّا، حتى تسبب إفراطه في استخدام أحد الأدوية دون استشارة طبية في فقده وظيفته، وأضحى يبحث عن علاج لمضاعفات الدواء التي أصابته.

وتفصيلاً قال “الخضيري”: “اليوم اطلعت على قصة حقيقية لشاب، عمره 31 سنة، كان موظفًا ناجحًا، وبراتب عالٍ، بدأ بشرب أدوية الكحة المهدئة لتنظيم النوم من أجل أن ينام مبكرًا؛ ليصحو لوظيفته مبكرًا”.

وأضاف: “الآن هو مفصول من وظيفته، ومهدد بالجنون، ويبحث عن علاج!”.

وحذَّر “أستاذ المسرطنات” من تناول أدوية الكحة (السعال) دون وصفة وإشراف طبي؛ إذ إن معظمها مصنف من المهدئات الإدمانية القاتلة.

