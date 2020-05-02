مصادرة 5 أطنان منتجات غذائية فاسدة في أول أسبوع من رمضان بالقصيم

نفَّذت أمانة منطقة القصيم وبلدياتها، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، أكثر من 13 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية بالمنطقة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة المنطقة، أن الجولات جاءت بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية داخل المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية للمستهلكين والمحافظة على الصحة العامة.

ووفق المركز الإعلامي، «نتج عن هذه الجولات الرقابية مصادرة ما يزيد على 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إصدار 1134 مخالفة وإشعارًا على المنشآت المخالفة.

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وأكد المركز، أن «الجولات الرقابية متواصلة ومكثفة للمحافظة على الصحة العامة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا»، داعيًا عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية بالاتصال على الرقم 940.

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