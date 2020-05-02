«المطلق» يدعو المواطنين والمقيمين إلى إخراج الزكاة إلكترونيًّا عبر «زكاتي»

دعا الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والمستشار في الديوان الملكي، المواطنين والمقيمين إلى إخراج زكاتهم عن طريق خدمة «زكاتي» التي تتيحها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وقال الشيخ المطلق في حديثه لبرنامج «فتاوى رمضان» على إذاعة القرآن الكريم: إن خدمة زكاتي التي تتيحها الهيئة هي خدمة رسمية ومأمونة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تقوم بحساب الزكاة إلكترونيًّا سواء كانت زكاة الأموال أو الذهب أو الفضة أو الأسهم وغيرها، بالإضافة إلى أن هذه الخدمة توفر خاصية التذكير بموعد إخراج الزكاة لمستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أطلقت هذه الخدمة قبل عامين، مع توفير خدمة جديدة لهذا العام، وهي إخراج الزكاة عن طريق هاتف زكاتي (19993).