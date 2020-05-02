الهيئة الملكية بينبع تغلق أسواق المزرعة بعد تسجيل إصابات كورونا بين العاملين

ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس..
أغلقت الهيئة الملكية بينبع الصناعية مركز أسواق المزرعة بحي رضوى، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين العاملين في المركز .
جاء ذلك في بيان للهيئة نشرته عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة: إن الإدارات المختصة لديها قامت على الفور بإغلاق فرع مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بمدينة ينبع الصناعية كإجراء وقائي؛ حتى التأكد من سلامة الموقع وتطبيق كل الإجراءات الوقائية؛ لضمان سلامة العاملين والمتسوقين قبل إعادة افتتاح المركز.
وتابع البيان: إن ذلك يأتي حرصًا من الهيئة الملكية بينبع على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، ونظرًا لتسجيل حالات إيجابية للعاملين في مركز أسواق المزرعة فرع حي رضوى بينبع الصناعية.
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