السعودية اليوم / فرق الدفاع المدني بتبوك تسيطر على حريق اندلع في عدد من المحلات التجارية بالسوق الدولي



تبوك 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

سيطرت فرق الدفاع المدني اليوم على حريق نشب في عدد من المحلات التجارية في السوق الدولي بمدينة تبوك.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري، أنه في تمام الساعة الرابعة و54 دقيقة من مساء هذا اليوم تلقى مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغاً يفيد باندلاع حريق بموقع السوق الدولي غرب مدينة تبوك ، لتباشر على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ بالمعدات والأدوات المهيئة لمثل هذه الحوادث التي تم على إثراها إخماد النيران والسيطرة عليها.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني بعد إخماد ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ، تبين لها - ولله الحمد - عدم وجود أي إصابات أو وفيات وكان ذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، حيت نتج عن الحادث تضرر 33 محلاً تجارياً ولا يزال التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحريق .

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