السعودية اليوم / القمر المتحدة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا



موروني 8 رمضان 1441 هـ الموافق 1 مايو 2020 م واس

أعلنت القمر المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس

ودعا الرئيس القمري عثمان غزالي في خطاب ألقاه بالقصر الرئاسي بالمناسبة مواطني بلاده إلى الالتزام بالتدابير المتخذة ضد انتشار الفيروس.

وكانت البلاد قد اتخذت في وقت مبكر جملة من التدابير الاحترازية، للوقاية من جائحة كوفيد 19، بينها إغلاق الحدود وحظر التجول وحظر التجمع.

وبتسجيلها أول حالة إصابة بالفيروس، تبقى مملكة ليسوتو، البلد الإفريقي الوحيد الذي لم تسجل به إلى حد الآن أية حالة إصابة بكورونا.

// انتهى //

01:33ت م

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موروني 8 رمضان 1441 هـ الموافق 1 مايو 2020 م واسأعلنت القمر المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود لمواطن خمسيني، كان دخل المستشفى في 23 أبريل، وهو يعاني من سعال والتهاب حلقي وحمى وصعوبة في التنفس.ودعا الرئيس القمري عثمان غزالي في خطاب ألقاه بالقصر الرئاسي بالمناسبة مواطني بلاده إلى الالتزام بالتدابير المتخذة ضد انتشار الفيروس.وكانت البلاد قد اتخذت في وقت مبكر جملة من التدابير الاحترازية، للوقاية من جائحة كوفيد 19، بينها إغلاق الحدود وحظر التجول وحظر التجمع.وبتسجيلها أول حالة إصابة بالفيروس، تبقى مملكة ليسوتو، البلد الإفريقي الوحيد الذي لم تسجل به إلى حد الآن أية حالة إصابة بكورونا.// انتهى //01:33ت م0204

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