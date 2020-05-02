السعودية اليوم / بلدية محافظة تيماء تعقم ما يزيد عن 14 ألف مركبة قبل دخولها للمحافظة



تبوك 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

تكثف بلدية محافظة تيماء جهودها في اتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي أن البلدية سخرت إمكاناتها للعمل للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا، حيث تم تعقيم وتطهير مايزيد عن 9800 شاحنة و4070 سيارة خلال الأسبوعين الماضية، مؤكداً أن البلدية مستمرة في جولات الإصحاح البيئي وما تشمله من تعقيم وتطهير ورش للمبيدات والعناية بنظافة الأماكن العامة والمناطق الحيوية كمحال التموين وأسواق الخضار والفواكه والصيدليات والمنشآت الغذائية وأسواق الماشية.

// انتهى//

01:06ت م

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تبوك 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واستكثف بلدية محافظة تيماء جهودها في اتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث قامت إدارة الخِدْمات ممثلة بقسم الإصحاح البيئي عملية فلترة كاملة للشاحنات والسيارات ومستقليها قبل دخولها للمحافظة للعابرين من طريق تبوك وطريق المدينة المنورة بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة.وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي أن البلدية سخرت إمكاناتها للعمل للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا، حيث تم تعقيم وتطهير مايزيد عن 9800 شاحنة و4070 سيارة خلال الأسبوعين الماضية، مؤكداً أن البلدية مستمرة في جولات الإصحاح البيئي وما تشمله من تعقيم وتطهير ورش للمبيدات والعناية بنظافة الأماكن العامة والمناطق الحيوية كمحال التموين وأسواق الخضار والفواكه والصيدليات والمنشآت الغذائية وأسواق الماشية.// انتهى//01:06ت م0199

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