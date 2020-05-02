السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تقوم بجولات ميدانية توعوية خلال مدة رفع الحظر الجزئي



بريدة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

يقوم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، بجولات ميدانية توعوية على الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس

وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة ، أن الجولات الميدانية والتوعوية بفرع القصيم تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل المراكز مع أخذ جميع التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع، داعياً المولى القدير أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا ومجتمعنا وسائر بلدان العالم.

// انتهى //

00:56ت م

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بريدة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسيقوم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، بجولات ميدانية توعوية على الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا خلال فترة رفع الحظر الجزئي.وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة ، أن الجولات الميدانية والتوعوية بفرع القصيم تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل المراكز مع أخذ جميع التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع، داعياً المولى القدير أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا ومجتمعنا وسائر بلدان العالم.// انتهى //00:56ت م0195

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