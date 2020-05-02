السعودية اليوم / موريشيوس تمدد حظر التجول إلى غاية الأول من يونيو القادم



بورت لويس 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

أعلن رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوث اليوم، تمديد حظر التجول الصحي الساري في الجزيرة منذ 20 مارس، بسبب انتشار فيروس

وكان رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغناوث قد أعلن في وقت سابق نية بلاده الرفع التديرجي لحالة الحجر الصحي في البلاد الذي فرض لاحتواء وباء كورونا على عدة مراحل، بدءًا من الشهر الجاري.

يذكر أن سلطات موريشيوس قد أعلنت تسجيل 332 إصابة بالفيروس من بينها 9 وفيات.

// انتهى//

00:47ت م

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بورت لويس 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأعلن رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوث اليوم، تمديد حظر التجول الصحي الساري في الجزيرة منذ 20 مارس، بسبب انتشار فيروس كورونا إلى غاية الأول من يونيو القادم.وكان رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغناوث قد أعلن في وقت سابق نية بلاده الرفع التديرجي لحالة الحجر الصحي في البلاد الذي فرض لاحتواء وباء كورونا على عدة مراحل، بدءًا من الشهر الجاري.يذكر أن سلطات موريشيوس قد أعلنت تسجيل 332 إصابة بالفيروس من بينها 9 وفيات.// انتهى//00:47ت م0190

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