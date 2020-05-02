السعودية اليوم / جولات ميدانية توعوية ينفذها فرع هيئة الأمر بالمعروف بجازان



جيزان 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، جولات ميدانية وتوعوية مع بدء رفع الحظر الجزئي، وذلك على الأسواق والمحال التجارية والأماكن العامة، وتقديم الإرشادات التوعوية على المتسوقين وحثهم على التباعد الاجتماعي واتباع التوجيهات الواردة للحماية من انتشار الوباء.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي أن الجولات الميدانية بفرع الرئاسة بجازان تسير وَفْق الخطة الميدانية المعتمدة بناءً على توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية وحث الناس على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس

// انتهى //

00:34ت م

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جيزان 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، جولات ميدانية وتوعوية مع بدء رفع الحظر الجزئي، وذلك على الأسواق والمحال التجارية والأماكن العامة، وتقديم الإرشادات التوعوية على المتسوقين وحثهم على التباعد الاجتماعي واتباع التوجيهات الواردة للحماية من انتشار الوباء.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي أن الجولات الميدانية بفرع الرئاسة بجازان تسير وَفْق الخطة الميدانية المعتمدة بناءً على توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية وحث الناس على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا خلال فترة رفع الحظر الجزئي.// انتهى //00:34ت م0184

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