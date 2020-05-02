السعودية اليوم / أمطار على منطقة عسير



أبها 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة عسير ، شملت محافظات سراة عبيدة و تنومة والحرجة وظهران الجنوب وطريب وتثليث، كذلك شملت الأمطار مراكز السودة وطبب و بللحمر و بللسمر مصحوبة بكميات من البرد ، إضافة إلى مراكز وادي ابن هشبل والفرشة والربوعة .

وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب وارتوت المزارع والمسطحات الخُضْر .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:33ت م

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