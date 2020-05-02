السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى احترام المسنين خلال جائحة كوفيد-19



الأمم المتحدة 8 رمضان 1441 هـ الموافق 1 مايو 2020 م واس

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم ، مبادرة سياسية جديدة لمعالجة زيادة معدل وَفَيَات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، بسبب كوفيد-19 والعديد من التحديات الأخرى التي يواجهها كبار السن.

ودعا غوتيريش، في كلمته بهذه المناسبة إلى أنه يجب خلال الاستجابة لجائحة كوفيد-19 احترام حقوق وكرامة الأشخاص كبار السن، معرباً عن قلقه العميق بشأن الجائحة على المستوى الشخصي، وتأثيراتها على مجتمعاتنا.

وشدد غوتيريش على أنه لا يمكن التفريط في أي شخص، صغيرا أو كبيرا، ويتمتع كبار السن بالحقوق نفسها في الحياة والصحة مثل أي شخص آخر، داعياً إلى ضرورة احترام القرارات الصعبة حول الرعاية الطبية المنقذة للحياة حقوق الإنسان وكرامة الجميع.

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