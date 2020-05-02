السعودية | المطلق يحث أصحاب الأموال على تقديم الزكاة لـ"جود الإسكان"

شكرا لقرائتكم المطلق يحث أصحاب الأموال على تقديم الزكاة لـ"جود الإسكان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الدكتور عبدالله المطلق أصحاب الأموال بتقديم الزكاة لمنصة "جود الإسكان" التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، جاء ذلك عبر برنامج "فتاوى رمضان"، حيث أكد الشيخ المطلق أن "منصة جود" خصصت لمساعدة الفئات الأشد حاجة، والذين هم من فئة الضمان الاجتماعي.

وقال: "سبق أن أصدرنا فتوى حيالها بعد أن تم النظر بها في اللجنة الشرعية، وما من شك أن حاجة الفقير للسكن تعد حاجة ماسة تُقضى من أموال الزكاة، وهذه المنصة تساعد الفقراء في توفير مساكن ملائمة، ولائقة وليس فيها إسراف أو تكلفة زائدة".

كما تابع: "يحرص القائمون على المنصة دائماً أن يكون البناء يخلو من الطرفين الذميمين، البخل القاتم الذي يُشعر الفقير أن سكنه غير ملائم، والإسراف الذي يكلف الفقير ما لا يطيقه".

هذا ونصح المطلق، أصحاب الحال الميسور والذين يفرحون بقضاء حوائج الناس، أن يساعدوا المحتاجين في هذه المنصة من أموال الزكاة، خصوصاً أن القائمين على المنصة يقومون بدراسة الحالات الأشد حاجة، كذلك هذه المساكن تم بناؤها بواسطة مقاول موثوق وبأسعار مناسبة