السعودية | رممه مشروع ولي العهد.. هذه قصة "مسجد المنسف" بالزلفي

شكرا لقرائتكم رممه مشروع ولي العهد.. هذه قصة "مسجد المنسف" بالزلفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى مشروع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سمان لترميم وتأهيل المساجد التاريخية في السعودية، "مسجد المنسف" التاريخي في محافظة الزلفي التابعة لمنطقة الرياض، والذي يتميز بالعمارة التاريخية الطينية، والمعتمد على الأثل وجريد النخيل.

وأوضح مدير الآثار والمتاحف بهيئة السياحة سابقاً ماجد الغزي، للـ"العربية.نت" المراحل التي مر بها المسجد من بناءه وحتى ترميمه حالياً، فقال: "تقع قرية المنسف داخل نفوذ الثويرات شمال محافظة الزلفي ٣٤ كيلو وتعد من أقدم القرى بالمحافظة، وتتميز بكثرة نخيلها وقرب الماء وغزارته، ويقع في وسط القرية جامع المنسف التاريخي، والذي أسس عام ١٢٤٥هجري الموافق ١٨٢٩ ميلادي، وتمت عمارته بشكل بدائي من الطين وخشب الأثل وجريد النخل، وكانت مساحته ١٠٠متر مربع، وتقام فيه صلاة الجمعة والجماعة والتراويح والتهجد، ومكان لتعلم القرآن وعلومه".

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كما أضاف: "بعدها مر الجامع بعدة مراحل للترميم والتجديد، ففي عام ١٢٧٧هجري تم تجديد المسجد وزيادة مساحته، وعمل خلوة أرضية "القبو"، وسرحة خارجية بالمواد المحلية من الطين والأثل والجريد، لتبلغ مساحة المسجد ١٥٠ متر مربع، وفي عام ١٢٩٠هجري، تم تجديد عمارته وإصلاح ما افسدته الأمطار وتم رفع جدرانه الخارجية، من المواد المحلية من طين واللبن، وعمل باب خشبي مع الإبقاء على المساحة دون زيادة".

وفي عام ١٣٦١هجري تم إعادة ترميم كامل المسجد وزيادة مساحته لتبلغ ٢٠٠ متر مربع، وفي عام ١٣٩١هجري تم هدم المسجد كاملا واعادة بناءه من الطوب الاسمنتي المخلوط بالرمل والسقف من المرابيع الخشبية، وجعل له مكان للوضوء، وتركيب باب من الحديد للقبو والباب الخارجي.

هذا وتابع قائلاً "تولى إمامة المسجد والتدريس فيه الشيخ جاسر بن محمد الجاسر، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز الحبيشي، والشيخ محمد بن جار الله الغزي، يرحمهم الله، وفي عام ١٤٤٠ هجري دخل المسجد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لترميم وتأهيل المساجد التاريخية المرحلة الأولى، حيث تبلغ مساحة الجامع الآن ٣٧٣ متر مربع، ويتكون من سرحة داخلية وخلوة، ودورات مياه منفصلة عن الجامع ومواضئ للنساء والرجال، ومستودع وله منارة ومدخلان من الجهة الجنوبية، وتم ترميمه حاليا مع المحافظة على الطابع التاريخي له واستخدام المواد المحلية القديمة.