السعودية | المنظمة العربية للسياحة تدين العمل الإرهابي بمدينة بئر العبد ضد الجيش المصري مؤخراً

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:52 مساءً, 1 مايو 2020 م المناطق_الرياض أعربت المنظمة العربية للسياحة فى بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديد للحادث الإرهابي الذي وقع من جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية مؤكدة رفضها الدائم لجميع اشكال العنف والارهاب الذى يستهدف زعزعة الامن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية والدينية.

وأكد معالى رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد وقوف المنظمة وأسرة السياحة العربية جميعها تضامنها مع جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً في كل الاجراءات التي تتخذها لمكافحة الارهاب مقدما العزاء والمواساة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولذوي الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية مع الدعاء والأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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