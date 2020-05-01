شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قائد إحداهما.. إخماد حريق بشاحنتي نقل في حائل والان نبدء بالتفاصيل

أخمد الدفاع المدني بحائل حريقًا بشاحنتي نقل على طريق "حائل – الجوف" نتج عنه وفاة قائد إحداهما وإصابة الآخر. وتلقى الدفاع المدني بلاغًا بالحادث، وتوجه على الفور إلى مكانه، وتعامل مع الحريق حتى تمكن من إخماده، بالإضافة إلى تأمين الموقع.

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