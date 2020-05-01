شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أطنان «معسل» مجهولة المصدر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الفرق الرقابية بهيئة الزكاة والدخل، من ضبط نحو 3 أطنان من المعسل مجهولة المصدر. كما سجلت عددًا من المخالفات ذات الاختصاص، وذلك خلال مداهمة لإحدى الشقق بالرياض في حملة موسّعة مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية.

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