شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «تفطير الصائمين» في البوسنة والهرسك والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أنه ونظرا للظروف الصحية العالمية لهذا العام فإن البرنامج يكون تنفيذه من خلال السلال الغذائية التي توزع على المحتاجين في جميع مناطق البوسنة والهرسك.
وأشار آل الشيخ إلى أن البرنامج سينفذ في بقية دول البلقان الأخرى المشمولة أيضا بالبرنامج، حيث ستوزع في كرواتيا وصربيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفا والجبل الأسود من خلال دعاة الوزارة المنتشرين في هذه الدول بالتعاون مع المشيخات الإسلامية فيها وقدر أن يستفيد من البرنامج لهذا العام في هذه الدول ما يقرب من 60 ألف صائم.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين «تفطير الصائمين» في البوسنة والهرسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.