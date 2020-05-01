شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مساعدات سعودية بـ10 ملايين لفلسطين.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل
وتبلغ قيمة المساعدات نحو 10 ملايين ريال، تتضمن 12 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أوروبا والصين والبعض الآخر من المملكة.
وتهدف المساعدات لتدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لمبادرات الخير والعطاء، وتنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.
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