شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافدين يسوقون «الكمامات» بأسعار مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية في بريدة وافدين يقومون بتسويق الكمامات بأسعار مرتفعة، ويشترطون البيع دون فواتير. وأوضحت الوزارة، أنه بعد استدراجهم تم ضبطهم والوصول إلى المستودع التابع لهم وحجز أكثر من 40 ألف كمام، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وافدين يسوقون «الكمامات» بأسعار مرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.