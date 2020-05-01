مساعدات سعودية للشعب الفلسطيني لمواجهة كورونا بأكثر من 10 ملايين ريال

2020-05-02

متابعات الخليج 365 - واس

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يدشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري مساعدات المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) الأحد المقبل في مقر السفارة، وبحضور مدير الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري، والسفير الفلسطيني لدى الأردن عطالله خيري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود بن عبدالعزيز العزيز الحزيم.

وتبلغ قيمة هذه المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي تتضمن 12 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أوروبا والصين والبعض الآخر من المملكة العربية السعودية.

وتهدف المساعدات لتدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لمبادرات الخير والعطاء، وتنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

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