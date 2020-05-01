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حوادث شنيعة على طريق عقبة الجوة ومطالب بازدواجيته
كان آخرها شاحنة الوقود التي انقلبت واحترقت
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- الجوة
طالب عدد من المواطنين السالكين لطريق عقبة الجوة بازدواجية طريق العقبة؛ لما فيه من مخاطر على أرواحهم أثناء عبورهم الطريق الذي يربط مركز الجوة بمركز الفرشة التابعة لمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير.
وذكر المواطنان عامر سعيد اليزيدي ومحمد سالم المفتاحي، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن هذا الطريق تقع عليه حوادث شنيعة، والتي كان آخرها حادث شاحنة الوقود التي انقلبت واحترقت في أحد الأنفاق قبل يومين.
وأوضحا أن الشاحنة لم تصطدم بأي مركبة داخل النفق، ولو اصطدمت بأي مركبة لكانت النتيجة كارثة في الأرواح، مطالبين المسؤولين بالجهات ذات العلاقة بالعمل على ازدواجية الطريق وإنارته ورفع الخطر المحدق بسالكيه.
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