هرفي تعلن إصابات بـ كورونا لدى موظفيها وتغلق معملها بمروج الرياض

2020-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة هرفي إصابة بعض موظفيها في معمل الشركة بمدينة الرياض بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت الشركة في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع تويتر مساء أمس الجمعة: إنه انطلاقًا من التزامها بمبدأ الشفافية مع عملائها فإنها تعلن أنه تم رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من موظفيها في معملها الكائن بحي المروج بمدينة الرياض، وقامت على الفور بإغلاق المعمل بشكل كامل احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه.

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وتابعت أنها عزلت العاملين كافة بالمعمل احترازيًّا، كما باشرت الجهات الحكومية عملها، وسيتم فتح المعمل قريبًا بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات كافة الموصي بها من الجهات الحكومية المختصة.

وأشارت شركة هرفي إلى أن سكن العاملين في معملها المشار إليه مستقل تمامًا عن بقية مواقع سكن موظفيها من القطاعات الأخرى بالشركة، موجهة الشكر إلى الجهات الحكومية (وزارات الصحة والشؤون البلدية والقروية والتجارة) على ما تقوم به خلال هذه الأزمة.

وشددت هرفي على حرصها على سلامة وصحة العملاء والموظفين، والالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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