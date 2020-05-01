فيديو.. مولات حفر الباطن تستقبل المتسوقين وسط إجراءات احترازية

2020-05-02

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

واصلت المجمعات التجارية (المولات) استقبال المتسوقين، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا.

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وشملت الإجراءات التي أشرفت عليها أمانة حفر الباطن إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وتنظيم المتسوقين، ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها ازدحام متسوقين، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحلات.

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