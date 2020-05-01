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كشفت مصادر "الخليج 365" حقيقة مقطع فيديو متداوَل، يدعي ناشره أنه يعود لصلاة التراويح في أحد مساجد "الشوقية" بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الجاري.
وتفصيلا،ً أوضح مصدر في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لـ"الخليج 365": "الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، والمقطع قديم، ويعود لصلاة الفجر قبل المنع والإيقاف وتعليق الصلوات". وأشار إلى أنه تم رفع ذلك للمدير العام للفرع بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، للتعامل مع صاحب الحساب ناشر الخبر عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد استدعاء الإمام الرسمي، وأخذ إفادته.
وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية يدعي ناشره أن إمام مسجد في حي الشوقية بمكة المكرمة أقام صلاة التراويح في ظل منع التجول وتعليق الصلوات في المساجد بسبب كورونا، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلاً.
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 11:41 PM
بعد تداوُل فيديو ادعى ناشره أن إمام مسجد بـ"الشوقية" أقامها في ظل منع التجوُّل
كشفت مصادر "الخليج 365" حقيقة مقطع فيديو متداوَل، يدعي ناشره أنه يعود لصلاة التراويح في أحد مساجد "الشوقية" بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الجاري.
وتفصيلا،ً أوضح مصدر في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لـ"الخليج 365": "الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، والمقطع قديم، ويعود لصلاة الفجر قبل المنع والإيقاف وتعليق الصلوات". وأشار إلى أنه تم رفع ذلك للمدير العام للفرع بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، للتعامل مع صاحب الحساب ناشر الخبر عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد استدعاء الإمام الرسمي، وأخذ إفادته.
وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية يدعي ناشره أن إمام مسجد في حي الشوقية بمكة المكرمة أقام صلاة التراويح في ظل منع التجول وتعليق الصلوات في المساجد بسبب كورونا، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلاً.
، مصادر لـ"الخليج 365" تكشف حقيقة مقطع إقامة التراويح بمكة: قديم.. ولصلاة الفجر ،
المصدر : الخليج 365
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