، شاهد.. لجنة "متابعة كورونا" بالمجمعة تواصل عملها بالأحياء والمجمعات السكنية ،

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تواصل اللجنة الميدانية لمتابعة فيروس كورونا في محافظة المجمعة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا المستجد منذ تشكيلها في ٢٠ شعبان ١٤٤١ وذلك كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء بالمحافظة والمساكن والمجمعات السكنية للعمالة والأسواق.
وتفصيلاً، تعمل الفرق الميدانية في اللجنة في كل جولة على اكتشاف الحالات المبكرة والوصول إلى الحالات بشكل أسرع، كما تعمل على تعزيز التوعية الصحية، وتحسين مستوى الصحة العامة كقياس درجة الحرارة، والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية، من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة، والتأكد من عدم وجود أعراض لدى العمالة، والتأكد من معرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة للتواصل عند الاشتباه في أي حالة إصابة.
وتهدف اللجنة إلى الوصول للعمال في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، قبل أن تظهر عليهم أي أعراض، الأمر الذي يسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.
وثمن محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، جهود اللجنة وقدم لها شكره، بعد اطلاعه على التقارير الميدانية عن وضع العمالة والأسواق ومدى الالتزام بالشروط والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة هذه الأزمة، ونوه بعمل اللجنة الدؤوب والمميز متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.
يذكر أن اللجنة الميدانية لمتابعة مكافحة كورونا في المجمعة تضم في عضويتها إلى جانب المحافظة كلاً من الشرطة والبلدية والمستشفى وفرع وزارة التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 11:26 PM
المحافظ ثمن جهودها في الكشف المبكر والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروسشاهد.. لجنة "متابعة كورونا" بالمجمعة تواصل عملها بالأحياء والمجمعات السكنية
تواصل اللجنة الميدانية لمتابعة فيروس كورونا في محافظة المجمعة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا المستجد منذ تشكيلها في ٢٠ شعبان ١٤٤١ وذلك كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء بالمحافظة والمساكن والمجمعات السكنية للعمالة والأسواق.
وتفصيلاً، تعمل الفرق الميدانية في اللجنة في كل جولة على اكتشاف الحالات المبكرة والوصول إلى الحالات بشكل أسرع، كما تعمل على تعزيز التوعية الصحية، وتحسين مستوى الصحة العامة كقياس درجة الحرارة، والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية، من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة، والتأكد من عدم وجود أعراض لدى العمالة، والتأكد من معرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة للتواصل عند الاشتباه في أي حالة إصابة.
وتهدف اللجنة إلى الوصول للعمال في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، قبل أن تظهر عليهم أي أعراض، الأمر الذي يسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.
وثمن محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، جهود اللجنة وقدم لها شكره، بعد اطلاعه على التقارير الميدانية عن وضع العمالة والأسواق ومدى الالتزام بالشروط والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة هذه الأزمة، ونوه بعمل اللجنة الدؤوب والمميز متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.
يذكر أن اللجنة الميدانية لمتابعة مكافحة كورونا في المجمعة تضم في عضويتها إلى جانب المحافظة كلاً من الشرطة والبلدية والمستشفى وفرع وزارة التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
، شاهد.. لجنة "متابعة كورونا" بالمجمعة تواصل عملها بالأحياء والمجمعات السكنية ،
المصدر : الخليج 365
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