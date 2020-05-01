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عبدالله النحيط- الخليج 365: بمتابعة مستمرة من حمد الوايلي، رئيس بلدية حوطة سدير، يواصل قسم النظافة تحت إشراف إدارة الخدمات بالبلدية أعمال الإصحاح البيئي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال رش وتعقيم الشوارع الرئيسية، والأحياء، ومباني الجهات الحكومية والجهات الأمنية، ومداخل الأسواق والمحال، ومجمع سوق الخضار والفواكه واللحوم، وحاويات النفايات، وأجهزة الصرافة في مدينة حوطة سدير، والمراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية، ضمن برامجها الوقائية لمكافحة هذا الفيروس.
ومن المقرر أن يستمر برنامج الإصحاح البيئي لهذه الجائحة في شهر رمضان المبارك على فترتين (صباحية ومسائية) بأكثر من 100 عامل نظافة ومراقبين، وعدد 18 آلية مختلفة.
حوطة سدير بلدية حوطة سدير فيروس كورونا الجديد
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 11:26 PM
يستمر خلال رمضان على فترتَيْن بمشاركة 100 عامل نظافة ومراقبشاهد.. "بلدية حوطة سدير" تكافح كورونا بأعمال الإصحاح البيئي
عبدالله النحيط- الخليج 365: بمتابعة مستمرة من حمد الوايلي، رئيس بلدية حوطة سدير، يواصل قسم النظافة تحت إشراف إدارة الخدمات بالبلدية أعمال الإصحاح البيئي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال رش وتعقيم الشوارع الرئيسية، والأحياء، ومباني الجهات الحكومية والجهات الأمنية، ومداخل الأسواق والمحال، ومجمع سوق الخضار والفواكه واللحوم، وحاويات النفايات، وأجهزة الصرافة في مدينة حوطة سدير، والمراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية، ضمن برامجها الوقائية لمكافحة هذا الفيروس.
ومن المقرر أن يستمر برنامج الإصحاح البيئي لهذه الجائحة في شهر رمضان المبارك على فترتين (صباحية ومسائية) بأكثر من 100 عامل نظافة ومراقبين، وعدد 18 آلية مختلفة.
، شاهد.. "بلدية حوطة سدير" تكافح كورونا بأعمال الإصحاح البيئي ،
المصدر : الخليج 365
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