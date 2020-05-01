، مستشفيات دلة تعلن مواعيد العمل في شهر رمضان وتتخذ إجراءات وقائية استثنائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت تقديم خدمات متنوعة للمرضى بما يتناسب مع ظروف جائحة " كورونا

بدأ العمل بتطبيق الدوام الرمضاني للعيادات الخارجية في مستشفيات دلة، بفرعَيْها في النخيل ونمار بمدينة الرياض، بما يتناسب مع طبيعة شهر رمضان المبارك، وظروف جائحة فيروس كورونا.

واتخذت إدارة المستشفيات حزمة من الإجراءات الخاصة والتدابير الاستثنائية التي تهتم بأمن وسلامة المرضى والعاملين، منها إجراءات الفرز الأوليّ، وما يشمله من قياس لدرجة حرارة الجسم، وتعقيم اليدين، وأخذ بعض البيانات.. كما تشمل حث المرضى والزوار على الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالمسافة الآمنة بين المرضى، ونشر الإرشادات التعليمية والمواد التوعوية.

وحددت مستشفيات دلة مواعيد العمل على فترتين. تبدأ الفترة الصباحية من الـ١٠:٠٠ صباحًا إلى الـ٤:٠٠ عصرًا، فيما تبدأ الفترة المسائية من الـ٨:٣٠ مساء إلى الـ١:٣٠ صباحًا. فيما يستمر العمل بأقسام الطوارئ المختلفة على مدار الساعة كالمعتاد.

وحرصت مستشفيات دلة على اختيار تلك المواعيد لتوفير أكبر وقت مناسب للمرضى في ظل الظروف الحالية؛ وذلك للاستفادة من خدمات مستشفيات دلة.

وإضافة إلى ذلك، فقد وفّرت مستشفيات دلة حزمة من الخدمات الجديدة؛ إذ أتاحت للمريض إمكانية التواصل مع الطبيب من المنزل باستخدام خدمة الاستشارات عن بُعد بالاتصال المرئي، من خلال تطبيق مستشفيات دلة على منصات الهواتف الذكية.

كما وفرت خدمة (خليك في بيتك) لتوصيل الأدوية الدورية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم دون الحاجة لحضورهم إلى المستشفى. كما وفرت عروضًا جديدة، وعروضًا خاصة لأبطال القطاعات الصحية والعسكرية.

وسيستمر سعي مستشفيات دلة لتوفير كل ما من شأنه خدمة المريض في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبما يتوافق مع تنظيمات وزارة الصحة.

ولمتابعة حسابها على تويتر من خلال الرابط twitter.com/DallahHospitals



ولتحميل برنامجهم على الجوال يمكنكم الدخول على الرابط www.dallah-hospital.com