شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مدني تبوك يكشف تطورات حريق السوق الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

كشف الدفاع المدني في تبوك، اليوم الجمعة، عن نجاح قواته في السيطرة على حريق السوق الدولي في تبوك.

وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على أنه تم إخماد الحريق دون وقع أي إصابات بشرية.

Advertisements

وكان اندلع عصر اليوم الجمعة حريقًا هائلًا في السوق الدولي بتبوك تزامنًا مع عودة فتح المولات والمراكز التجارية.

اقرأ أيضا: