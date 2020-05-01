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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مدني تبوك يكشف تطورات حريق السوق الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):كشف الدفاع المدني في تبوك، اليوم الجمعة، عن نجاح قواته في السيطرة على حريق السوق الدولي في تبوك.
وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على أنه تم إخماد الحريق دون وقع أي إصابات بشرية.
وكان اندلع عصر اليوم الجمعة حريقًا هائلًا في السوق الدولي بتبوك تزامنًا مع عودة فتح المولات والمراكز التجارية.
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