شكرا لمتابعة خبر عن " الخثلان " يوضح حكم الإفطار لمن سافر في رمضان للعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم الإفطار لمن سافر في رمضان للعمرة، قائلا إن " الله أباح الفطر للمسافر والله يحب أن تؤتي الرخصة، ولو كان السفر فيه مشقة فالأفضل أن يفطر ولا يصوم ولا ينقص من أجر العمرة فأجره كامل ".

ويأتي ذلك بسبب أن بعض الناس إذا ذهب للعمرة يترك الفطر ويقول:" أخشى أن ينقص أجر عمرتي إذا أفطرت فما توجيه فضيلتكم؟ ".

وأضاف الخثلان خلال حواره في برنامج " فتاوي رمضان " المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم :" وإذا مرض العبد أو سافر إذا لم يجد مشقة في الصوم أصبح الصوم أفضل ".

ولفت الخثلان:" النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن يجد مشقة في الصوم ولذا فلم يفطر وعلي هذا نقول إذ لم يجد مشقة فليصوم فيه إسراع لابراء الذمة ".