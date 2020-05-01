شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من استمرار الرياح النشطة على منطقتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا على منطقتي جازان ونجران من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا على منطقتي جازان ونجران من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية. وأوضحت أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى العاشرة صباح غدًا السبت.

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