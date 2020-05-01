شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط عمالة وافدة بحوزتها 1.250 شريحة اتصال غير نظامية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):ضبطت أمانة منطقة الرياض وبمشاركة الجهات الأمنية، عمالة من جنسية عربية في شقة سكنية بحوزتها ١,٢٥٠ شريحة اتصال استُخرجت بطرق غير نظاميّة، وتعمل في صيانة وبيع الهواتف المحمولة دون ترخيص نظامي.
وأكدت الأمانة أنه جرى إحالة المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، ونشرت مقطع فيديو للحظة الإطاحة بالمخالفين والمضبوطات التي تم ضبطها معهم.
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